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«Рекорды всегда важны, но главное, что команда побеждает». Роналду — о 50 забитых мячах в серии А

03:40
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы над «Лацио»? в 34-м туре чемпионата Италии отметил, что командные успехи важнее рекордов. В игре с римским коллективом португалец оформил дубль и установил два рекорда.

20 июля. Криштиану Роналду празднует гол в ворота &quot;Лацио&quot;.Роналду установил 2 рекорда в матче с «Лацио»

— Мы знали, что это была очень сложная игра против команды, которая провела отличный сезон, но знали, что это отличная возможность выиграть. Мы очень счастливы, — цитирует Sky Sport Italia Роналду. — Рекорды всегда важны, но главное, что команда побеждает. «Ювентус» — феноменальная команда, и мы показали это снова сегодня, хотя всегда хотим поднять планку. Осталось четыре игры, мы не можем ошибиться и знаем, что серия А — сложная лига.

Титул лучшего бомбардира — это естественный процесс, который является результатом побед команды.

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