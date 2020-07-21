Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы над «Лацио»? в 34-м туре чемпионата Италии отметил, что командные успехи важнее рекордов. В игре с римским коллективом португалец оформил дубль и установил два рекорда.

— Мы знали, что это была очень сложная игра против команды, которая провела отличный сезон, но знали, что это отличная возможность выиграть. Мы очень счастливы, — цитирует Sky Sport Italia Роналду. — Рекорды всегда важны, но главное, что команда побеждает. «Ювентус» — феноменальная команда, и мы показали это снова сегодня, хотя всегда хотим поднять планку. Осталось четыре игры, мы не можем ошибиться и знаем, что серия А — сложная лига.

Титул лучшего бомбардира — это естественный процесс, который является результатом побед команды.