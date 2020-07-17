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«Ред Булл» требует от «Милана» восемь миллионов евро за расторжение контракта с Рангником

20:30
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Компания «Ред Булл» требует от «Милана» восемь миллионов евро за расторжение контракта с немецким специалистом Ральфом Рангником, сообщает Sky Sport Italia.

Ранее появлялась информация, что Рангник подпишет контракт с «россонери» сроком до лета 2023 года с возможностью продления еще на сезон. В «Милане» 62-летний специалист будет не только главным тренером, но и спортивным директором.

Главным тренером «Милана» в настоящее время является Стефано Пиоли. Он был назначен на должность в октябре прошлого года.

Рангник дважды возглавлял «Лейпциг» (2015-2016, 2018-2019). С июля 2012 года по июнь 2019 года он работал спортивным директором клуба. Также Рангник был главным тренером в немецких «Шальке», «Хоффенхайме», «Ганновере» и «Штутгарте». Вместе с «Шальке» он выиграл Кубок Германии и завоевал серебряные медали национального первенства.

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