Ребич проведет переговоры с «Миланом» о постоянном контракте

Нападающий «Милана» Анте Ребич намерен обсудить с руководством клуба вопрос о постоянном контракте, сообщает Corriere dello Sport.

Прошлым летом 26-летний хорват присоединился к «россонери» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Айнтрахту».

Сам Ребич хочет остаться в серии А, но опасается, что клуб не станет выкупать его на полноценной основе, так как на кандидатуре нападающего настаивал директор Звонимир Бобан, который уже не работает в «Милане».

В нынешнем сезоне Ребич записал в свой актив восемь голов и два голевых паса в 21 матче.