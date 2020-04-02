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Ребич проведет переговоры с «Миланом» о постоянном контракте

23:06
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Нападающий «Милана» Анте Ребич намерен обсудить с руководством клуба вопрос о постоянном контракте, сообщает Corriere dello Sport.

Прошлым летом 26-летний хорват присоединился к «россонери» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Айнтрахту».

Сам Ребич хочет остаться в серии А, но опасается, что клуб не станет выкупать его на полноценной основе, так как на кандидатуре нападающего настаивал директор Звонимир Бобан, который уже не работает в «Милане».

В нынешнем сезоне Ребич записал в свой актив восемь голов и два голевых паса в 21 матче.

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