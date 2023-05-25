«Реал» может вернуть Тео Эрнандеса из «Милана»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес может вернуться в «Реал», сообщает Fichajes.

Мадридцы находятся в поисках крайнего защитника в связи с предстоящим уходом Ферлана Менди. Одним из кандидатов в шорт-листе «Реала» стал 25-летний защитник сборной Франции.

Эрнандес уже выступал за «Реал» с 2017 по 2019 годы. В текущем сезоне он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.