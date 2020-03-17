«Реал» и «Ювентус» заинтересованы в приобретении Кейна

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может покинуть команду, сообщает AS. В его приобретении заинтересованы «Реал» и «Ювентус». Туринцы видят в англичанине отличного партнера для лидера команды Криштиану Роналду. «Реал» при потенциальных переговорах надеется на хорошие отношения с лондонцами, с которыми провели несколько сделок.

Кейн не играет с начала января из-за травмы бедра. В нынешнем сезоне 26-летний англичанин провел 25 матчей, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи. Сам игрок заявлял, что рассчитывает вернуться на поле в середине апреля. Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро. Контракт форварда рассчитан до лета 2024 года.