Райола: «У Ибрагимовича талант Месси и сила воли Роналду»

Известный агент Мино Райола рассказал, что думает о форварде «Милана» Златане Ибрагимовиче.

— Когда возникает вопрос: Криштиану Роналду или Лионель Месси, я всегда выберу португальца. Но Ибрагимович сам по себе — с другой планеты. Он — самый совершенный футболист в истории, — цитирует Tuttosport Райолу. — Он обладает талантом Месси и волей Роналду. Если бы в голосовании за «Золотой мяч» принимала участие общественность, он получил бы приз восемь раз.

В текущем сезоне серии А 39-летний швед участвовал в 6 матчах, забив 10 голов.