Райола отверг последнее предложение «Милана» по новому контракту Доннаруммы

«Милан» продолжает вести переговоры о продлении контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Однако агент футболиста Мино Райола отверг последнее предложение миланского клуба, которое составляло 7 миллионов евро в год, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Агент настаивает, что его клиент должен получать 10 миллионов за сезон. «Милан» готов поднять свое предложение до 8 млн.

Контракт 21-летнего итальянца с «россонери» истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне он провел в серии А 16 матчей, в которых пропустил 16 голов (6 матчей голкипер провел на ноль).