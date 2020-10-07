Райола обсудит с «Миланом» новые контракты Доннаруммы и Чалханоглу

Известный агент Мино Райола на этой неделе посетит Милан. Он обсудит с руководством «россонери» новые контракты голкипера Джанлуиджи Доннаруммы и полузащитника Хакана Чалханоглу.

Ранее появлялась инфомарция, что 21-летний голкипер запросил у клуба зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон. Эта сумма почти в два раза превышает нынешний оклад футболиста.

Отмечается, что «Милан» не планировал увеличивать зарплату Доннаруммы, а хотел включить в контракт пункт с различными бонусами. Контракт между сторонами истекает летом 2021 года.

26-летнему турку предложили новое соглашение до 2024 года. Он будет зарабатывать 3 миллиона евро за сезон.