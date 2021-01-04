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Райола настаивает на переходе Доннаруммы, игрок хочет остаться в «Милане»

20:35
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
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Агент Мино Райола пытается осуществить переход голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы в «Челси» или «ПСЖ», утвреждает Sport Mediaset Клубы готовы платить футболисту 12-14 миллионов евро в сезон.

Сам Доннарумма хочет остаться в «Милане» и готов продлить соглашение с текущим клубом, однако, как утверждает источник, Райола настаивает на уходе.

Единственным камнем преткновения в переговорах голкипера с «Миланом» остается зарплата — 21-летний итальянец хочет десять миллионов, но клуб готов платить лишь семь.

Отметим, что действующее соглашение Джанлуиджи Доннаруммы с «россонери» истекает в конце этого сезона.

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