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Райола хочет согласовать новый контракт Бонавентуры с «Миланом» до конца года

10:14
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Мино Райола, агент полузащитника «Милана» Джакомо Бонавентуры, ведет переговоры о новом контракте, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.

Сообщается, что агент хотел бы согласовать новый контракт до конца нынешнего года. Он рассчитывает, что соглашение будет длиться до лета 2022 года . «Милан» же предпочел бы решить этот вопрос будет решен весной 2020 года. Если стороны не договорятся, он может перейти в «Рому» или «Наполи».

30-летний итальянец в текущем сезоне провел восемь матчей за «Милан» и забил два мяча.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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