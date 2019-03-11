Райан Гиггз: "Роналду может играть до 40 лет"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", а ныне главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз предсказывает 34-летнему португальскому нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду долгую карьеру, сообщает Goal.

Гиггз и Роналду выступали вместе за "МЮ" с 2003 по 2009-й год

– Роналду больше не тот 19-летний парень. Он адаптировал свою игру во всех направлениях, теперь он настоящий бомбардир. Португалец – лучший профессионал, с которым я когда-либо играл, то, как он заботился о себе, не только на тренировках, но и вне поля: пища, поведение и уход за собой. Я не удивлен, что он все еще играет. Если у него все еще есть такая мотивация, то он может играть до 40 лет, – цитирует Гиггза Goal.

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