Рауль Хименес попал в сферу интересов «Ювентуса»

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес в ближайшем будущем может сменить английскую премьер-лигу на итальянскую серию А. В услугах 29-летнего мексиканца заинтересован «Ювентус», который готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю» в гонке за футболистом, сообщает The Times.

Утверждается, что из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, «Вулверхэмптон» рассматривает вариант с продажей Хименеса.

На счету 28-летнего Хименеса 22 гола и 10 результативных передач в 44 матчах за «Вулверхэмптон» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость мексиканца в 45 миллионов фунтов.