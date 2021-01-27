«Раньше нравился Роналдо — который толстый». Кокорин — о любимых игроках любимых игроках
19:57
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин на пресс-конференции рассказал о своих любимых футболистах.
— Какие футболисты вам нравятся?
— Если брать на данный момент, то мне нравятся форварды, как играет Златан. Он показывает хороший футбол, учитывая сколько лет он играет. Криштиану, конечно — его статистика заставляет наблюдать за ним. Все понимают, какие это большие футболисты. А раньше мне нравился Роналдо, который толстый (улыбается).
Итальянская «Фиорентина» завершила трансфер российского нападающего Александра Кокорина из столичного «Спартака».
Официальная презентация 29-летнего футболиста прошла в среду 27 января.
(Гоша Чернов)
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