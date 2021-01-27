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«Раньше нравился Роналдо — который толстый». Кокорин — о любимых игроках любимых игроках

19:57
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин на пресс-конференции рассказал о своих любимых футболистах.

— Какие футболисты вам нравятся?

— Если брать на данный момент, то мне нравятся форварды, как играет Златан. Он показывает хороший футбол, учитывая сколько лет он играет. Криштиану, конечно — его статистика заставляет наблюдать за ним. Все понимают, какие это большие футболисты. А раньше мне нравился Роналдо, который толстый (улыбается).

Итальянская «Фиорентина» завершила трансфер российского нападающего Александра Кокорина из столичного «Спартака».

Официальная презентация 29-летнего футболиста прошла в среду 27 января.

(Гоша Чернов)

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