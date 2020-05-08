Рангник не исключил, что может возглавить «Милан»

Немецкий тренер Ральф Рангник не исключил, что может в будущем возглавить «Милан».

— Не могу полностью исключить вероятность прихода в «Милан», — приводит Bild слова Рангника. — «Милан» делал запрос насчет моей доступности, а я посоветовал обратиться к моему агенту и в «Ред Булл». Впрочем, из-за этой вспышки коронавируса возникли гораздо более серьезные проблемы, так что «Милану» есть о чем подумать.

61-летний Ральф Рангник ранее тренировал «Лейпциг», «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер», «Штутгарт», «Корб», «Ройтлинген» и «Ульм». Сейчас он возглавляет спортивный отдел корпорации «Ред Булл».