Раньери заявил о намерении завершить тренерскую карьеру по окончании сезона

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери сообщил, что по окончании нынешнего сезона завершит тренерскую карьеру.

73-летний итальянский специалист возглавляет команду из Рима с ноября 2024 года. До этого он уже дважды тренировал «Рому» — с 2009 по 2011 год и в 2019-м.

«Клуб будет искать нового тренера, способного вывести команду в элиту итальянского и европейского футбола. В конце сезона я прекращу тренерскую работу, пора сказать «хватит», — приводит слова Раньери Rai Sport.

На разных этапах своей тренерской карьеры итальянец работал в «Челси», «Фиорентине», «Парме», «Наполи», «Валенсии», «Ювентусе», «Лестере», «Фулхэме», «Монако», «Интере», «Атлетико» и других клубах.

В 2016-м Раньери был признан лучшим тренером года по версии ФИФА. В том же году он был введен в Зал славы итальянского футбола.