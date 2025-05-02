Раньери — о Шомуродове: «Золотой мальчик»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери отметил игру нападающего команды Элдора Шомуродова.

«Шомуродов уже показал, что фундаментально важен для нас. Он отдается на все 100 процентов, я лишь должен правильно использовать его. Я люблю его за это, он золотой мальчик, он всегда выкладывается на полную катушку», — заявил Раньери на пресс-конференции.

В этом сезоне на счету 29-летнего узбекистанца 33 матча во всех в турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Шомуродов был признан лучшим футболистом «Ромы» в апреле.