Раньери является основным кандидатом на пост главного тренера «Болоньи»

70-летний Клаудио Раньери является основным кандидатом на пост главного тренера «Болоньи», сообщает журналист Николо Скира.

Опытному специалисту предлагают контракт до конца нынешнего сезона с опцией продления еще на год.

Также «Болонья» рассматривает кандидатуры Паулу Соузы и Тиагу Мотты.

6 сентября клуб объявил об увольнении Синиши Михайловича, возглавлявшего команду с 2019 года.

На данный момент «Болонья» занимает 16-е место, не одержав ни одной победы за 5 туров серии А. На ее счету 3 ничьих и 2 поражения.

11 сентября команда в рамках 6-го тура чемпионата Италии примет «Фиорентину».