Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Раньери войдет в историю серии А как участник всех четырех главных дерби Италии

09:52
Теги:

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери сегодня войдет в историю итальянского футбола. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 68-летний специалист станет первым тренером, который принял участие во всех четырех главных дерби Италии.

В качестве тренера «Ювентуса» он играл с «Торино», он возглавлял «Рому», игравшую против «Лацио», тренировал «Интер» и встречался с «Миланом», а теперь ему предстоит сыграть в дерби с «Дженоа» как тренеру «Сампдории». При этом ни разу в дерби Раньери не проигрывал: семь побед и одна ничья.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир