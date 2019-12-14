Раньери войдет в историю серии А как участник всех четырех главных дерби Италии

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери сегодня войдет в историю итальянского футбола. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 68-летний специалист станет первым тренером, который принял участие во всех четырех главных дерби Италии.

В качестве тренера «Ювентуса» он играл с «Торино», он возглавлял «Рому», игравшую против «Лацио», тренировал «Интер» и встречался с «Миланом», а теперь ему предстоит сыграть в дерби с «Дженоа» как тренеру «Сампдории». При этом ни разу в дерби Раньери не проигрывал: семь побед и одна ничья.