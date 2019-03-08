Итальянский специалист Клаудио Раньери стал главным тренером "Ромы", сообщает официальный Твиттер римлян. Контракт рассчитан до конца 30 июня текущего года.

Раньери будет руководить командой уже в ближайшем матче 27-го тура чемпионата Италии с "Эмполи". Встреча пройдет 11 марта, в понедельник.

В четверг, 7 марта, Эусебио Ди Франческо был отправлен в отставку с поста главного тренера римлян после поражения от "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

Сегодня, 8 марта, с поста спортивного директора "Ромы" также ушел Рамон Родригес Мончи.

"Рома" занимает пятое место в турнирной таблице серии А с 44 очками.

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