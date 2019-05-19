Раньери считает, что "Роме" не повезло в матче с "Сассуоло"

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери - о матче с "Сассуоло" (0:0) в 37-м туре чемпионата Италии.

- Мы боролись до самого конца. Очень жаль, - цитирует специалиста Football Italia. - Я не мог бы просить ребят о большем, они очень хорошо сыграли во втором тайме. Очень жаль, что мы не завоевали три очка. "Рома" - очень хорошая команда, но бывают сезоны, когда все складывается не в твою пользу. Ты не реализовываешь явные моменты, попадаешь в каркас ворот... Это не был простой матч. "Сассуоло" очень хорошо играет в одно или два касания, это их главная сила. Нам нужно было оказывать на них давление в конце матча, нужно было распределить силы на все 90 минут, особенно в сильный дождь.

Все о чемпионате Италии - здесь.