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Раньери продлил контракт с «Фиорентиной» до 2024 года

27 ноября 2019, 18:51
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Защитник «Фиорентины» Лука Раньери подписал новый контракт с клубом до 2024 года, информирует пресс-служба «фиалок». 20-летний итальянец является воспитанником команды из Флоренции.

В текущем сезоне Раньери провел 4 матча за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.

Портал transfermarkt.de оценивает Раньери в 2 миллиона евро.

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