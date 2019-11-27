Раньери продлил контракт с «Фиорентиной» до 2024 года
27 ноября 2019, 18:51
Защитник «Фиорентины» Лука Раньери подписал новый контракт с клубом до 2024 года, информирует пресс-служба «фиалок». 20-летний итальянец является воспитанником команды из Флоренции.
В текущем сезоне Раньери провел 4 матча за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.
Портал transfermarkt.de оценивает Раньери в 2 миллиона евро.
| ?? |— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 27, 2019
Ufficiale: Luca Ranieri rinnova il suo contratto fino al 2024 ??#ForzaViola ?? #Fiorentina pic.twitter.com/4TI50CSklT
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