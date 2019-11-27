Раньери продлил контракт с «Фиорентиной» до 2024 года

Защитник «Фиорентины» Лука Раньери подписал новый контракт с клубом до 2024 года, информирует пресс-служба «фиалок». 20-летний итальянец является воспитанником команды из Флоренции.

В текущем сезоне Раньери провел 4 матча за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.

Портал transfermarkt.de оценивает Раньери в 2 миллиона евро.