Раньери предложил проводить по пять замен за матч

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери поделился мнением о прерванном из-за пандемии коронавируса сезоне. Ранее в Федерации футбола Италии заявили, что рассчитывают доиграть чемпионат.

— Для меня этот сезон недействительный, потому что не было всеобъемлющего следования правилам, — приводит слова Раньери Football Italia. — Понимаю, что нам нужно играть, но все решится на поле. Если мы собираемся играть трижды в неделю, тогда нужно ввести в футбольные правила изменения и разрешить пять замен.

Команда Раньери находится в одном очке от зоны вылета.