Раньери перенес операцию на колене

Новый главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери сильно хромает из-за недавней операции на колене, информирует журналист Джанлука Ди Марцио.

Сообщается, что операция прошла успешно, и скоро 67-летний Раньери сможет нормально ходить. Уже 15 октября Раньери проведет первую тренировку в качестве тренера «Сампдории».

Раньери пришел на смену Эузебио Ди Франческо, которого руководство генуэзцев уволило за неудовлетворительные результаты. «Сампдория» занимает последнее место в серии А, имея в активе лишь 3 очка.

Раньери вместе с «Лестером» становился чемпионом Англии в сезоне-2015/16.