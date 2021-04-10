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Раньери намерен покинуть пост главного тренера «Сампдории» после окончания сезона

16:01
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Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери покинет свою должность в команде по окончании сезона, сообщает Sampnews24.

69-летний специалист не захотел продлевать контракт с итальянским клубом.

Президент клуба Массимо Ферреро уже провел встречу с главным тренером сербской «Црвены Звезды» Деяном Станковичем, чтобы обсудить с ним возможное сотрудничество в следующем сезоне.

После 29 туров «Сампдория» набрала 36 очков и занимает десятое место в турнирной таблице серии А.

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