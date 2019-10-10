Раньери может стать главным тренером «Сампдории»

Клаудио Раньери претендует на пост главного тренера «Сампдории», сообщают итальянские СМИ.

Как информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, сегодня руководство «Сампдории» решит, делать ли предложение специалисту. Сам тренер готов рассмотреть такой вариант. До этого с поста главного тренера был уволен Эузебио Ди Франческо.

67-летний Клаудио Раньери выиграл чемпионат Англии с «Лестером». Ранее он также тренировал «Рому», «Фулхэм», «Нант», «Монако», «Интер», «Рому», «Ювентус», «Парму», «Валенсию», «Челси», «Атлетико», «Фиорентину», «Валенсию», «Наполи», «Кальяри» и сборную Греции.

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