Раньери хотел бы оставить Де Росси в "Роме"

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери на пресс-конференции перед матчем 37-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" отметил, что не смог повлиять на решение капитана и полузащитника команды Даниеля Де Росси, который покинет клуб по окончании сезона.

– Де Росси? Да, он покинет команду. Возможно, с его уходом стоило обойтись лучше, но это футбол. Учитывая то, что он капитан команды и важный человек в истории клуба. Фанаты обожают его, но история такова. Я всего лишь тренер. Если бы все зависело от меня, то Де Росси остался бы в "Роме". Он великолепный игрок и человек, – приводит слова Раньери Football Italia.

Фанаты "Ромы" устраивают протесты из-за ухода Де Росси