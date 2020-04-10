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Ральф Рангник: «Заявление о соглашении с «Миланом» не соответствует действительности»

20:39
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Бывший главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник сообщил, что не возглавит «Милан».

— Мы не вели переговоры, — приводит слова Рангника MDR. — Когда-то были безобидные запросы, но заявление о соглашении с «Миланом» не соответствует действительности.

Ранее в СМИ сообщали о том, что 61-летний немец может сменить Стефано Пиоли.

В текущем сезоне «Милан» набрал 36 очков в 26 матчах и расположился на седьмом месте в чемпионате Италии.

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