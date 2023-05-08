Леау: «Мбаппе — лучший игрок, с которым я сталкивался»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Он лучший игрок, с которым я когда-либо сталкивался. И он фанат «россонери». Ему стоит перейти в «Милан», — заявил Леау The Residency.

В текущем сезоне Мбаппе провел 39 матчей, в которых забил 36 голов и сделал 9 результативных передач.