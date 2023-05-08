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Леау: «Мбаппе — лучший игрок, с которым я сталкивался»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Он лучший игрок, с которым я когда-либо сталкивался. И он фанат «россонери». Ему стоит перейти в «Милан», — заявил Леау The Residency.

В текущем сезоне Мбаппе провел 39 матчей, в которых забил 36 голов и сделал 9 результативных передач.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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«Удинезе» обыграла «Сампдорию» в матче серии А
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
9
 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
10
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
11
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
12
 Болонья 33 12 9 12 42-43 45
13
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
 Салернитана 34 7 14 13 42-56 35
16
 Лечче 34 7 10 17 28-41 31
17
 Верона 34 7 9 18 28-51 30
18
 Специя 34 5 12 17 28-56 27
19
 Кремонезе 34 4 12 18 31-59 24
20
 Сампдория 34 3 8 23 20-61 17
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6.05 16:00
Милан – Лацио
 2 : 0
6.05 19:00
Рома – Интер
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6.05 21:45
Кремонезе – Специя
 2 : 0
7.05 13:30
Аталанта – Ювентус
 0 : 2
7.05 16:00
Торино – Монца
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7.05 19:00
Наполи – Фиорентина
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Лечче – Верона
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Эмполи – Салернитана
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Булай Диа

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Салернитана

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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 20 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 32 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 25 1 0
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