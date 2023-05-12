Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 00:33

Леау подписал новый контракт с «Миланом». Сумма отступных — 175 миллионов евро

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рафаэл Леау.
Фото Global Look Press

Нападающий Рафаэл Леау подписал новое долгосрочное соглашение с «Миланом», сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо. Соглашение рассчитано до июня 2028 года.

Все документы окончательно оформлены. Скоро состоится официальное объявление. В новом контракте прописана сумма отступных в размере 175 миллионов евро. Его зарплата составит 5 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

В текущем сезоне Леау сыграл в 44 матчах за команду во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 13 голевых передач. 23-летний португалец выступает за «россонери» с 2019 года.

Футбол
ФК Милан
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В вопросе возращения россиян на зарубежные старты нет единства. Почему не помогли рекомендации МОК?
«Я чистое золото, дрянь». Звезда рэпа в США шокировал гимном про Хэмилтона и Ферстаппена
Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов
Кандидат в президенты Турции Индже отказался от участия в выборах
Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2023 году
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Смоллинга прибыл в Рим для завершения переговоров о новом контракте с «Ромой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
9
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
10
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
11
 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
12
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
13
 Сассуоло 34 12 8 14 41-50 44
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
 Салернитана 34 7 14 13 42-56 35
16
 Лечче 34 7 10 17 28-41 31
17
 Верона 34 7 9 18 28-51 30
18
 Специя 34 5 12 17 28-56 27
19
 Кремонезе 34 4 12 18 31-59 24
20
 Сампдория 34 3 8 23 20-61 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.05 21:45
Лацио – Лечче
 - : -
13.05 16:00
Салернитана – Аталанта
 - : -
13.05 19:00
Специя – Милан
 - : -
13.05 21:45
Интер – Сассуоло
 - : -
14.05 13:30
Верона – Торино
 - : -
14.05 16:00
Фиорентина – Удинезе
 - : -
14.05 16:00
Монца – Наполи
 - : -
14.05 19:00
Болонья – Рома
 - : -
14.05 21:45
Ювентус – Кремонезе
 - : -
15.05 21:45
Сампдория – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 20 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 32 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 25 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости