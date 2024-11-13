Рафаэл Леау хочет перейти в «Барселону»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в Испании. По информации Sport.es, 25-летний португалец сообщил своему окружению о желании перейти в «Барселону».

Руководство каталонского клуба также заинтересовано в подписании игрока сборной Португалии и рассчитывает на помощь агента Жорже Мендеша с этим трансферном.

В этом сезоне Леау сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года.