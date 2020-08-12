«Рад делить эти моменты с тобой». Роналду с невестой позирует на яхте

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новое фото в своем Instagram. На снимке он позирует со своей невестой Джорджиной Родригес на яхте.

— Рад разделить эти прекрасные моменты с тобой, — написал Роналду.

Ранее «Ювентус» уступил по итогам двух матчей «Лиону» (2:2 — по гостевым голам) и вылетел из Лиги чемпионов. В СМИ появилась информация, что Роналду может перейти в «ПСЖ».