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«Рад делить эти моменты с тобой». Роналду с невестой позирует на яхте

18:21
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото instagram.com
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото instagram.com
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новое фото в своем Instagram. На снимке он позирует со своей невестой Джорджиной Родригес на яхте.

— Рад разделить эти прекрасные моменты с тобой, — написал Роналду.

Ранее «Ювентус» уступил по итогам двух матчей «Лиону» (2:2 — по гостевым голам) и вылетел из Лиги чемпионов. В СМИ появилась информация, что Роналду может перейти в «ПСЖ».

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