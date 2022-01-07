«Работе судей не хватало качества». Моуринью назвал причины поражения «Ромы» в матче с «Миланом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью недоволен результатом матча 20-го тура серии А с «Ромой» (1:3).

«Выступление было очень слабым. Если взглянуть на первые два гола, то они были забиты, когда мы дважды потеряли мяч в простых ситуациях. Качества определенно не хватало. Сегодня мне не понравились ни работа судьи, ни игра моей команды.

Работе судей тоже не хватало качества. Я видел, что Тэмми Абрахам совершил движение рукой, но оно не было попыткой остановить мяч. Если и давать за такое пенальти, то надо давать их и за фолы на Дзаньоло и Рожере Ибанесе. Либо ставьте три пенальти, либо не ставьте ни одного.

Я в «Роме» 6-7 месяцев, привыкаю к такому отношению, хотя к такому привыкать, конечно, не стоит. Мне не нравится говорить это, но я обязан сказать, что не понял, что сегодня делали рефери и ВАР.

Но я не стану отрицать, что мы сыграли не лучшим образом. У нас средний состав, так что мы и идем в середине таблицы, где нам и место. Мы сегодня совершили много ошибок, и дело было не в тактике, а в индивидуальных решениях», — приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Рома» набрала 32 очка и занимает 7-ю позицию в турнирной таблице серии А.