Рабьо: «Второй полуфинал с «Интером» будет еще сложнее»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал победу над «Интером» в первом полуфинале Кубка Италии (2:1). Две недели назад команды встретились в чемпионате Италии, и «Интер» выиграл 2:0.

«Это был важный матч, игра серии A показала, что «Интер» — совсем не простая команда, — цитирует Football Italia Рабьо. — Но сегодня мы показали совершенно другое выступление, мы продемонстрировали, что в нужной форме, чтобы обыграть «Интер».

Но противостояние еще не окончено, впереди еще одна игра, и она будет еще сложнее. Нам нужно доказать себе еще раз, что мы заслуживаем места в финале".

Ответная игра состоится в Турине 9 февраля.