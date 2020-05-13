Рабьо вступил в конфликт с «Ювентусом» по совету матери

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо отказывается возвращаться в Италию и возобновлять тренировки в качестве протеста по совету своей матери, сообщает RTL. На данный момент игрок находится во Франции несмотря на то, что остальные игроки туринского клуба уже возобновили тренировки. Ожидается, что француз в среду прилетит в Турин.

Напомним, в прошлом году Рабьо по совету своей матери вступил в конфликт «ПСЖ» из-за контракта, итогом чего стало отстранение игрока от основного состава.

В текущем сезоне Рабьо провел 24 матча во всех турнирах, в которых заработал одну желтую карточку.