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Рабьо вступил в конфликт с «Ювентусом» по совету матери

02:06
Адриен Рабьо и его мать. Фото Instagram
Адриен Рабьо и его мать. Фото Instagram
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо отказывается возвращаться в Италию и возобновлять тренировки в качестве протеста по совету своей матери, сообщает RTL. На данный момент игрок находится во Франции несмотря на то, что остальные игроки туринского клуба уже возобновили тренировки. Ожидается, что француз в среду прилетит в Турин.

Напомним, в прошлом году Рабьо по совету своей матери вступил в конфликт «ПСЖ» из-за контракта, итогом чего стало отстранение игрока от основного состава.

В текущем сезоне Рабьо провел 24 матча во всех турнирах, в которых заработал одну желтую карточку.

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