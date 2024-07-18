Рабьо ведет переговоры с несколькими клубами

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо этим летом собирается покинуть «Ювентус», сообщил в Twitter журналист Фабрициои Романо.

По информации источника, 29-летний француз выбирает новый клуб в качестве свободного агента. Тем не менее, есть вероятность, что игрок подпишет новый контракт с туринским клубом.

Представители Рабьо уже ведут переговоры с несколькими клубами.

В сезоне-2023/24 Рабьо сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.