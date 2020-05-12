Рабьо не хочет возвращаться в Италию в знак протеста против снижения зарплат в «Ювентусе»

Стало известно, почему полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо отказывается возвращаться в Италию, сообщает La Stampa.

По сведениям источника, 25-летний француз выступает против снижения зарплат в клубе, на которое игроки туринцев пошли из-за экономической кризиса на фоне пандемии коронавируса. Годовая зарплата футболиста составляет 8 млн евро.

На данный момент Рабьо находится во Франции, когда игроки «Ювентуса» уже возобновили тренировки.

В текущем сезоне Рабьо провел 24 матча во всех турнирах, в которых заработал одну желтую карточку.