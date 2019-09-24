Рабьо может покинуть «Ювентус» уже в январе

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо недоволен своим положением в клубе, сообщает Soccer Link. Главный тренер туринцев Маурицио Сарри регулярно оставляет француза в запасе, из-за чего Рабьо «начинает терять терпение».

По информации издания, хавбек может сменить клубную прописку уже в январе, если ситуация не изменится.

Рабьо перешел в «Ювентус» из «ПСЖ» летом 2019 года на правах свободного агента. В текущем чемпионате Италии он провел на поле лишь 1 матч.