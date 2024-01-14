Рабьо готов подписать с «Ювентусом» новый контракт

Полузащитника Адриен Рабьо готов продлить контракт с «Ювентусом». Футболист также может стать капитаном команды. Туринцы предложили хавбеку соглашение до лета 2025 года.

По данным Juvenews.eu, его менеджер и мать Вероник не советует французу подписывать новый контракт.

Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года, ранее он играл за «ПСЖ» и «Тулузу».