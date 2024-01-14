Рабьо готов подписать с «Ювентусом» новый контракт
Полузащитника Адриен Рабьо готов продлить контракт с «Ювентусом». Футболист также может стать капитаном команды. Туринцы предложили хавбеку соглашение до лета 2025 года.
По данным Juvenews.eu, его менеджер и мать Вероник не советует французу подписывать новый контракт.
Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года, ранее он играл за «ПСЖ» и «Тулузу».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|20
|16
|3
|1
|49-10
|51
|
2
|Ювентус
|19
|14
|4
|1
|29-12
|46
|
3
|Милан
|19
|12
|3
|4
|35-20
|39
|
4
|Фиорентина
|19
|10
|3
|6
|27-19
|33
|
5
|Болонья
|19
|8
|8
|3
|22-16
|32
|
6
|Наполи
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|
7
|Лацио
|19
|9
|3
|7
|23-20
|30
|
8
|Аталанта
|19
|9
|3
|7
|30-21
|30
|
9
|Рома
|19
|8
|5
|6
|31-21
|29
|
10
|Торино
|20
|7
|7
|6
|18-18
|28
|
11
|Монца
|20
|6
|7
|7
|20-25
|25
|
12
|Дженоа
|20
|5
|7
|8
|20-24
|22
|
13
|Лечче
|19
|4
|9
|6
|20-25
|21
|
14
|Фрозиноне
|19
|5
|4
|10
|25-34
|19
|
15
|Сассуоло
|19
|5
|4
|10
|26-33
|19
|
16
|Верона
|20
|4
|5
|11
|18-27
|17
|
17
|Удинезе
|19
|2
|11
|6
|19-30
|17
|
18
|Кальяри
|19
|3
|6
|10
|17-32
|15
|
19
|Эмполи
|20
|3
|4
|13
|11-35
|13
|
20
|Салернитана
|20
|2
|6
|12
|17-40
|12
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.01
|17:00
|
Дженоа – Торино
|0 : 0
|13.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|2 : 1
|13.01
|20:00
|
Верона – Эмполи
|2 : 1
|13.01
|22:45
|
Монца – Интер
|1 : 5
|14.01
|14:30
|
Лацио – Лечче
|- : -
|14.01
|17:00
|
Кальяри – Болонья
|- : -
|14.01
|20:00
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|14.01
|22:45
|
Милан – Рома
|- : -
|15.01
|22:45
|
Аталанта – Фрозиноне
|- : -
|16.01
|22:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Оливье Жиру
Милан
|9
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|
|
Генрих Мхитарян
Интер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|17
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Наполи, Салернитана
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
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