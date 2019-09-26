Главный тренер «Интера» Антонио Конте после победы над «Лацио» в 5-м туре чемпионата Италии (1:0) отметил, что его команда готова к критике в момент, когда выигрышная серия из пяти матчей закончится.

50-летний Конте стал первым в истории клуба тренером, который проиграл в первых пяти стартовых матчах чемпионата Италии. Ранее «Интер» обыграл «Лечче» (4:0), «Кальяри» (2:1), «Удинезе» (1:0) и «Милан» (2:0)

— Это ценная победа против очень сильного противника, который усилился за лето и работает с Симоне Индзаги в течение четырех лет, — цитирует Football-Italia Конте. — Пять побед в пяти матчах доказывают, что тяжелая работа приносит плоды. Я уверен, что в тот момент, когда начнутся плохие результаты, критика обрушится и на нас, но мы к этому готовы.

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