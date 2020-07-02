Пьянич расплакался на вечеринке в честь перехода в «Барселону»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич устроил вечеринку в честь своего перехода в «Барселону». Он расплакался от радости на плече у своего отца.

Miralem Pjanic hizo una fiesta privada con motivo de su traspaso al Barcelona. El bosnio se emocion? y llor? al lado de su padre.



Un sue?o cumplido. pic.twitter.com/cN18cE3F8V — Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) July 2, 2020

Пьянич присоединится к «Барселоне» по окончании сезона-2019/20. В сезоне-2019/20 30-летний босниец провел за «Ювентус» 37 матчей, на его счету 3 гола и 5 результативных передач.

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