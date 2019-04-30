Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич признался, что пока не знает, будет ли играть за туринцев в следующем сезоне. Ранее появилась информация, что "ПСЖ" готов потратить 60 миллионов евро на покупку боснийца.

- Я не знаю, что произойдет летом. Вы должны спросить об этом клуб, а не меня, - цитирует Corriere dello Sport Пьянича, у которого еще есть 4 года контракта с "Ювентусом".

В текущем сезоне Пьянич провел 41 матч за "Ювентус", забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.

СМИ: "ПСЖ" предлагает 60 миллионов фунтов за Пьянича