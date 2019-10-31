Пьянич не сыграет с «Торино»
16:43
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич пропустит матч 11-го тура чемпионата Италии против «Торино». Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем хавбека, который еще не до конца восстановился после травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Матч состоится в субботу, 2 ноября.
29-летний Пьянич в текущем сезоне провел за «Юве» 12 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами.
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