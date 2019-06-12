Пьянич не собирается уходить из "Ювентуса"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич признался, что не собирается уходить из туринского клуба. Ранее сообщалось, что 29-летний босниец может перейти в "Реал".

- Я очень спокоен. У меня осталось четыре года по контракту, я люблю "Ювентус", и это взаимно, - приводит слова Пьянича Tuttomercatoweb. - Я счастлив в этом клубе и все еще могу многое ему дать. Болельщики "Ювентуса" просто великолепны.

В минувшем сезоне Пьянич провел 44 матча за "Ювентус", забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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