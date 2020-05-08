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Пьянич может продолжить карьеру в «Барселоне»

12:39

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 30-летний босниец дал предварительное согласие на переход в каталонскую команду и ждет итогов переговоров между клубами. Сообщается, что наиболее вероятный формат сделки — обмен. «Ювентус» рассматривает Артура, Ивана Ракитича, Артуро Видаля и Нельсона Семеду как возможные варианты в обмене.

На счету Пьянича 3 гола и 4 результативных передачи в 32 матчах за «Ювентус» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 52 миллиона евро.

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