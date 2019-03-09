Пьяца порвал "кресты" во второй раз и пропустит остаток сезона

Нападающий "Фиорентины" Марко Пьяца получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает Football Italia. Ранее клуб информировал, что у него только растяжение связки. 23-летний хорват перенес эту травму во второй раз в карьере.

Срок восстановления составит около шести месяцев. Контракт футболиста принадлежит "Ювентусу", за "Фиорентину" он играет на правах аренды.

Марко Пьяца в текущем сезоне провел 19 матчей в серии А и забил один мяч при одной голевой передаче.

Все о чемпионате Италии - здесь.