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Пьяца и Пеллегрини вернулись в общую группу «Дженоа» после заражения коронавирусом

20:41
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«Дженоа» на официальном сайте сообщил о выздоровлении двух игроков команды.

Защитник Лука Пеллегрини и форвард Марко Пьяца восстановились от коронавируса. Они уже провели необходимые фитнес-тесты и вернулись в распоряжение главного тренера.

Из-за заболевания многих игроков «Дженоа» после матча с «Наполи» (0:6) встречу с «Торино» пришлось отложить на 4 ноября. Ближайший матч генуэзцы проведут 19 октября против «Вероны».

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