Пьяца и Пеллегрини вернулись в общую группу «Дженоа» после заражения коронавирусом
«Дженоа» на официальном сайте сообщил о выздоровлении двух игроков команды.
Защитник Лука Пеллегрини и форвард Марко Пьяца восстановились от коронавируса. Они уже провели необходимые фитнес-тесты и вернулись в распоряжение главного тренера.
Из-за заболевания многих игроков «Дженоа» после матча с «Наполи» (0:6) встречу с «Торино» пришлось отложить на 4 ноября. Ближайший матч генуэзцы проведут 19 октября против «Вероны».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.