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9 декабря 2025, 05:25

Пулишич установил достижение для игроков сборной США в топ-5 европейских лиг

Павел Лопатко

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич стал третьим игроком сборной США в этом столетии, который забил два и более гола, выходя на замену в одной из европейских лиг, входящих в топ-5, сообщает Opta.

Аналогичное достижение ранее удавалось нападающему «Сошо» Чарли Дэвису — в 2009 году и форварду «Монако» Фоларину Балогуну — в 2024 году.

27-летний хавбек в гостевом матче 14-го тура с «Торино» (3:2) вышел на замену на 66-й минуте. На 67-й минуте он забил первый гол, а на 77-й минуте — второй, победный для своей команды.

В сезоне-2025/26 Пулишич в 12 матчах забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Кристиан Пулишич
Сборная США по футболу
ФК Милан
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3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
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 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 00:00 Парма – Кальяри - : -
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