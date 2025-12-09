Пулишич установил достижение для игроков сборной США в топ-5 европейских лиг

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич стал третьим игроком сборной США в этом столетии, который забил два и более гола, выходя на замену в одной из европейских лиг, входящих в топ-5, сообщает Opta.

Аналогичное достижение ранее удавалось нападающему «Сошо» Чарли Дэвису — в 2009 году и форварду «Монако» Фоларину Балогуну — в 2024 году.

27-летний хавбек в гостевом матче 14-го тура с «Торино» (3:2) вышел на замену на 66-й минуте. На 67-й минуте он забил первый гол, а на 77-й минуте — второй, победный для своей команды.

В сезоне-2025/26 Пулишич в 12 матчах забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.