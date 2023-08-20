Пулишич объяснил, почему это лето было правильным временем для ухода из «Челси»
Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич рассказал, почему решил покинуть «Челси» именно в летнее трансферное окно 2023 года.
«Было не обязательно покидать команду именно в этот момент, просто, учитывая то, как прошел сезон, учитывая то, что у меня оставался всего год по контракту, мне показалось, что пришло время перейти в другой клуб. В конце концов, этот шаг казался легкой задачей», — приводит Goal слова Пулишича.
24-летний американский футболист перешел из «Челси» в «Милан» в июле этого года. Его контракт с итальянской командой рассчитан до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.
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|Фиорентина
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2
|Наполи
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|3-1
|3
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3
|Интер
|1
|1
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|2-0
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4
|Верона
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|1-0
|3
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5
|Рома
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6
|Аталанта
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7
|Удинезе
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8
|Лечче
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9
|Кальяри
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10
|Салернитана
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|0-0
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11
|Торино
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12
|Ювентус
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|0-0
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13
|Болонья
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|0
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|0-0
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14
|Милан
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лацио
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
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18
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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19
|Монца
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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20
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|0 : 1
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|1 : 3
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|1 : 4
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|2 : 0
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
|- : -
|Г
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Лаутаро Мартинес
Интер
|2
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Виктор Осимхен
Наполи
|2
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Кристиано Бираги
Фиорентина
|1
|П
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Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
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Марко Арнаутович
Интер
|1
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Кристиано Бираги
Фиорентина
|1
|И
|К
|Ж
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Маттия Бани
Дженоа
|1
|0
|1
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Кристиано Бираги
Фиорентина
|1
|0
|1
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Джакомо Бонавентура
Фиорентина
|1
|0
|1