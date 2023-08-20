Пулишич объяснил, почему это лето было правильным временем для ухода из «Челси»

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич рассказал, почему решил покинуть «Челси» именно в летнее трансферное окно 2023 года.

«Было не обязательно покидать команду именно в этот момент, просто, учитывая то, как прошел сезон, учитывая то, что у меня оставался всего год по контракту, мне показалось, что пришло время перейти в другой клуб. В конце концов, этот шаг казался легкой задачей», — приводит Goal слова Пулишича.

24-летний американский футболист перешел из «Челси» в «Милан» в июле этого года. Его контракт с итальянской командой рассчитан до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.