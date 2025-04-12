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12 апреля 2025, 10:59

Пулишич назвал победу «Милана» над «Удинезе» лучшим матчем при Консейсау

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич оценил игру команды в матче против «Удинезе» (4:0) в 32-м туре серии А.

По словам американца, красно-черные провели лучший матч при португальском тренере Сержиу Консейсау.

«Лучшая игра при Консейсау? Да, мы выиграли и не пропустили, это очень приятно. Между мной и Леау есть конкуренция по голевым передачам, но хорошо, когда мы побеждаем и хорошо играем. Рафаэль — супер, когда забивает и делает ассисты», — приводит слова Пулишича TuttoMercatoWeb.

После 32 матчей «Милан» с 51 очком занимает девятое место в итальянской серии А.

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Кристиан Пулишич
Сержиу Консейсау
Футбол
ФК Милан
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 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
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9
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 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
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