Пулишич назвал победу «Милана» над «Удинезе» лучшим матчем при Консейсау

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич оценил игру команды в матче против «Удинезе» (4:0) в 32-м туре серии А.

По словам американца, красно-черные провели лучший матч при португальском тренере Сержиу Консейсау.

«Лучшая игра при Консейсау? Да, мы выиграли и не пропустили, это очень приятно. Между мной и Леау есть конкуренция по голевым передачам, но хорошо, когда мы побеждаем и хорошо играем. Рафаэль — супер, когда забивает и делает ассисты», — приводит слова Пулишича TuttoMercatoWeb.

После 32 матчей «Милан» с 51 очком занимает девятое место в итальянской серии А.