Пулишич может не сыграть в матче «Милан» — «Лацио» из-за травмы
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри сообщил, что полузащитник Кристиан Пулишич с высокой долей вероятности пропустит матч 13-го тура чемпионата Италии с «Лацио».
«Вряд ли Пулишич сыграет, хотя до матча еще два дня, и все может случиться», — цитирует Аллегри ESPN.
По данным итальянских СМИ, 27-летний американец покинул тренировку 26 ноября из-за легкого мышечного дискомфорта. Ранее он восстановился после травмы подколенного сухожилия.
«Милан» примет «Лацио» 29 ноября.
Пулишич вышел в стартовом составе и забил единственный гол в дерби «Милана» против «Интера» в матче 12-го тура чемпионата Италии.
В сезоне-2025/26 у полузащитника 7 голов и 1 результативная передача в 10 матчах.
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|
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|+/-
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|
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|38
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|5
|89-35
|87
|
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|Наполи
|38
|23
|7
|8
|58-36
|76
|
3
|Рома
|38
|23
|4
|11
|59-31
|73
|
4
|Комо
|38
|20
|11
|7
|65-29
|71
|
5
|Милан
|38
|20
|10
|8
|53-35
|70
|
6
|Ювентус
|38
|19
|12
|7
|61-34
|69
|
7
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|51-36
|59
|
8
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|16
|8
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|56
|
9
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|38
|14
|12
|12
|41-40
|54
|
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|38
|14
|8
|16
|45-48
|50
|
11
|Сассуоло
|38
|14
|7
|17
|46-50
|49
|
12
|Торино
|38
|12
|9
|17
|44-63
|45
|
13
|Парма
|38
|11
|12
|15
|28-46
|45
|
14
|Кальяри
|38
|11
|10
|17
|40-53
|43
|
15
|Фиорентина
|38
|9
|15
|14
|41-50
|42
|
16
|Дженоа
|38
|10
|11
|17
|41-51
|41
|
17
|Лечче
|38
|10
|8
|20
|28-50
|38
|
18
|Кремонезе
|38
|8
|10
|20
|32-57
|34
|
19
|Верона
|38
|3
|12
|23
|25-61
|21
|
20
|Пиза
|38
|2
|12
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|26-71
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37 тур
38 тур
|22.05
|21:45
|Фиорентина – Аталанта
|1 : 1
|23.05
|19:00
|Болонья – Интер
|3 : 3
|23.05
|21:45
|Лацио – Пиза
|2 : 1
|24.05
|16:00
|Парма – Сассуоло
|1 : 0
|24.05
|19:00
|Наполи – Удинезе
|1 : 0
|24.05
|21:45
|Милан – Кальяри
|1 : 2
|24.05
|21:45
|Кремонезе – Комо
|1 : 4
|24.05
|21:45
|Лечче – Дженоа
|1 : 0
|24.05
|21:45
|Торино – Ювентус
|2 : 2
|24.05
|21:45
|Верона – Рома
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|14
|
|
Анастасиос Дувикас
Комо
|14
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|17
|
|
Арман Лорьенте
Сассуоло
|9
|
|
Николо Барелла
Интер
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Мариано Троило
Парма
|21
|1
|6
|
|
Уэсли Винисиус
Рома
|30
|1
|5
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|32
|1
|12
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