Пулишич может не сыграть в матче «Милан» — «Лацио» из-за травмы

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри сообщил, что полузащитник Кристиан Пулишич с высокой долей вероятности пропустит матч 13-го тура чемпионата Италии с «Лацио».

«Вряд ли Пулишич сыграет, хотя до матча еще два дня, и все может случиться», — цитирует Аллегри ESPN.

По данным итальянских СМИ, 27-летний американец покинул тренировку 26 ноября из-за легкого мышечного дискомфорта. Ранее он восстановился после травмы подколенного сухожилия.

«Милан» примет «Лацио» 29 ноября.

Пулишич вышел в стартовом составе и забил единственный гол в дерби «Милана» против «Интера» в матче 12-го тура чемпионата Италии.

В сезоне-2025/26 у полузащитника 7 голов и 1 результативная передача в 10 матчах.